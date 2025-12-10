Правительство утвердило порядок проведения скрининга здоровья для людей от 40 лет: что известно

Правительство утвердило порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", которая должна обеспечить раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и расстройств ментального здоровья - ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев. Программа будет работать с 1 января 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Как будет работать скрининг здоровья с 2026 года

Правительство определило порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", направленной на раннее выявление заболеваний, наиболее влияющих на продолжительность и качество жизни украинцев. Речь идет о сердечно-сосудистых болезнях, сахарном диабете 2 типа и проблемах ментального здоровья. Программа должна стать простым профилактическим действием, которое поможет вовремя заметить риски и предотвратить осложнения.

Старт инициативы запланирован на 1 января 2026 года. Все украинцы от 40 лет будут получать персональное приглашение в приложении "Дія" на 30-й день после своего дня рождения. После подтверждения приглашения на Действие.Карте будут насчитывать 2000 грн, которые можно использовать исключительно для прохождения скрининга. Для тех, кто не пользуется Действием, обеспечат альтернативный способ участия через банки и ЦНАПы.

Обследования будут проводить государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие требованиям Минздрава и НСЗУ для участия в программе. Список таких заведений будет обнародован в ближайшее время.

На реализацию программы в государственном бюджете на 2026 год заложено 10 млрд грн.

