Brave Germany: Украина и Германия запускают новую грантовую программу для оборонных стартапов

Украина и Германия приступают к совместному проекту Brave Germany для финансирования разработок в сфере оборонных технологий. Программа предусматривает грантовую поддержку стартапов, работающих над дронами, искусственным интеллектом и ракетными технологиями. Инициатива будет реализована вместе с кластером оборонных инноваций Brave1.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины

В ходе встречи в Киеве министр обороны Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили стратегическое значение этого сотрудничества.

"Сегодня Германия - страна № 1 в мире по объему безопасности помощи Украине. Немецкая поддержка составляет около трети всей помощи, которую получает наше государство", - подчеркнул Федоров.

Основные направления Brave Germany

Программа предусматривает предоставление грантов украинским и немецким стартапам, которые занимаются разработкой решений в приоритетных областях:

беспилотные технологии;

искусственный интеллект;

лазерные системы;

инновационные решения в области связи;

ракетные технологии;

другие критические направления defense tech.

Помимо грантовой поддержки стороны сосредоточятся на развитии strike-способностей и интеграции искусственного интеллекта в оборонные системы. Целью инициативы является создание системы безопасности, где боевой опыт и технологические достижения становятся фундаментом защиты европейского пространства.

Ранее сообщалось, что Германия и Украина планируют расширить сотрудничество в оборонной сфере, в частности, в разработке и производстве беспилотных систем разной дальности.