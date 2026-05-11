Brave Germany: Украина и Германия запускают новую грантовую программу для оборонных стартапов
Украина и Германия приступают к совместному проекту Brave Germany для финансирования разработок в сфере оборонных технологий. Программа предусматривает грантовую поддержку стартапов, работающих над дронами, искусственным интеллектом и ракетными технологиями.
Инициатива будет реализована вместе с кластером оборонных инноваций Brave1.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины
В ходе встречи в Киеве министр обороны Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили стратегическое значение этого сотрудничества.
"Сегодня Германия - страна № 1 в мире по объему безопасности помощи Украине. Немецкая поддержка составляет около трети всей помощи, которую получает наше государство", - подчеркнул Федоров.
Основные направления Brave Germany
Программа предусматривает предоставление грантов украинским и немецким стартапам, которые занимаются разработкой решений в приоритетных областях:
- беспилотные технологии;
- искусственный интеллект;
- лазерные системы;
- инновационные решения в области связи;
- ракетные технологии;
- другие критические направления defense tech.
Помимо грантовой поддержки стороны сосредоточятся на развитии strike-способностей и интеграции искусственного интеллекта в оборонные системы. Целью инициативы является создание системы безопасности, где боевой опыт и технологические достижения становятся фундаментом защиты европейского пространства.
Ранее сообщалось, что Германия и Украина планируют расширить сотрудничество в оборонной сфере, в частности, в разработке и производстве беспилотных систем разной дальности.