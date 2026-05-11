Brave Germany: Украина и Германия запускают новую грантовую программу для оборонных стартапов

Борис Писториус, Михаил Федоров
Министры Украины и Германии заключили соглашение о запуске программы Brave Germany / Министерство обороны Украины

Украина и Германия приступают к совместному проекту Brave Germany для финансирования разработок в сфере оборонных технологий. Программа предусматривает грантовую поддержку стартапов, работающих над дронами, искусственным интеллектом и ракетными технологиями.

Инициатива будет реализована вместе с кластером оборонных инноваций Brave1.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины

В ходе встречи в Киеве министр обороны Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили стратегическое значение этого сотрудничества.

"Сегодня Германия - страна № 1 в мире по объему безопасности помощи Украине. Немецкая поддержка составляет около трети всей помощи, которую получает наше государство", - подчеркнул Федоров.

Основные направления Brave Germany

Программа предусматривает предоставление грантов украинским и немецким стартапам, которые занимаются разработкой решений в приоритетных областях:

  • беспилотные технологии;
  • искусственный интеллект;
  • лазерные системы;
  • инновационные решения в области связи;
  • ракетные технологии;
  • другие критические направления defense tech.

Помимо грантовой поддержки стороны сосредоточятся на развитии strike-способностей и интеграции искусственного интеллекта в оборонные системы. Целью инициативы является создание системы безопасности, где боевой опыт и технологические достижения становятся фундаментом защиты европейского пространства.

Ранее сообщалось, что Германия и Украина планируют расширить сотрудничество в оборонной сфере, в частности, в разработке и производстве беспилотных систем разной дальности.

Автор:
Татьяна Ковальчук