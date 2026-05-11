Германия совместно с Украиной будет производить дальнобойные дроны и присоединится к Brave1

Германия и Украина планируют расширить сотрудничество в оборонной сфере, в частности, в разработке и производстве беспилотных систем разной дальности.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Суспільне".

По его словам, немецкие и украинские компании уже работают над общими проектами в сфере дронов. Речь идет как о беспилотниках малой дальности с радиусом действия менее 100 км, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать до 1500 км.

Писториус отметил, что развитие таких технологий имеет большое значение для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российских атак на военную инфраструктуру. Он подчеркнул, что массовое применение дальнобойных беспилотников может быть эффективным инструментом подавления систем противовоздушной обороны противника.

Министр также заявил о намерении Германии углублять сотрудничество с украинским оборонным сектором и учить украинский опыт современной войны. Немецкая сторона заинтересована в боевых практиках Вооруженных сил Украины и системах управления боевыми действиями.

Писториус сообщил, что Берлин планирует присоединиться к украинской платформе оборонных инноваций Brave1, которая объединяет разработчиков военных технологий и позволяет тестировать новые решения в реальных боевых условиях.

В итоге Германия заявила о намерении и дальше поддерживать Украину в сфере обороны и расширять стратегическое партнерство между двумя странами, в том числе через совместные проекты в производстве военных технологий.

