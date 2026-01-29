Через Brave1 Market военные заказали уже 240 тысяч дронов за боевые баллы

За шесть месяцев работы маркетплейс Brave1 Market украинские военные заказали за боевые баллы 240 тысяч дронов, а также наземные роботизированные комплексы, комплектующие и другую технику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство обороны.

Маркетплейс Brave1 Market был запущен в августе прошлого года. Он разрешил военным обменивать боевые баллы из программы "Армия дронов. Бонус" на беспилотники и другие технологические средства поражения. За это время подразделения активно пользовались новым механизмом обеспечения.

Более половины заказанных средств уже поставлены на фронт. В настоящее время более 160 тысяч дронов и другая техника работают на самых сложных направлениях боевых действий. Средний срок снабжения составляет около 10 дней.

Механизм работы Brave1 Market построен по принципу быстрого замкнутого цикла: военные уничтожают врага, государство оплачивает результаты, а технологии оперативно поступают прямо на фронт.

Платформа постоянно расширяется. Сегодня за баллы на Brave1 Market доступны более 400 украинских изделий — дроны, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы и комплектующие. Недавно также был введен "Кабинет производителя", позволяющий разработчикам в режиме реального времени отслеживать эффективность своей продукции на поле боя.

В Brave1 отмечают, что развитие маркетплейса продолжается, чтобы военные получали еще больше возможностей для повышения боевой эффективности и уничтожения врага.

Напомним, еще в Украине заработал Brave1 Market – первый маркетплейс новейших технологий для нужд Вооруженных Сил. Платформа будет работать по принципу интернет магазина, аналогичного Amazon или Rozetka, но вместо обычных товаров будет предлагать инновационные разработки для фронта.