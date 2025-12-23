Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,18

42,00

EUR

49,86

49,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Эффективность Brave1 Market: военные за "боевые баллы" заказали дронов и техники на 10 млрд грн

дрон, военный ВСУ
Военные за "боевые баллы" заказали дронов и техники на 10 млрд грн / Сухопутные войска ВСУ

Запуск Brave1 Market и его сочетание с бонусной программой Армия дронов стали ключевыми событиями года в украинском секторе военных технологий. Начиная с августа наши защитники получили уникальную возможность: заказывать дроны, наземные роботизированные комплексы (НРК) и системы РЭБ напрямую у производителей, используя накопленные "боевые баллы".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Запуск Brave1 Market и его интеграция с программой "Армия дронов. Бонус "стали одним из ключевых прорывов года в украинском defense tech", - отметил министр и добавил, что "результаты превзошли ожидания".

Каков результат?

Brave1 Market стал настоящим прорывом в снабжении войска:

  • 10 миллиардов гривен – общая стоимость заказов за первые 5 месяцев;
  • 5 миллиардов гривен — на такую сумму техника уже доставлена в войска;
  • 100 000 средств - дроны и другие технологические решения уже работают на самых тяжелых участках фронта, включая Покровское и Гуляйпольское направления.

Эффективность Brave1 Market

Система Brave1 Market доказала свою эффективность благодаря трем фундаментальным принципам:

  1. Свобода выбора. В каталоге доступно более 300 видов изделий. Военные не просто получают то, что привезли, а сами определяют, какая модель дрона или тип РЕБ лучше всего под их текущие задачи.
  2. Прямая коммуникация. Военные подразделения напрямую контактируют с разработчиками. Это позволяет производителям быстрее получать обратную связь и адаптировать технику к реальным условиям боя.
  3. Быстрота. Время – это жизнь. В среднем доставка техники со склада длится 13 дней, а рекорд зафиксирован на отметке в 6 дней. Это скорее большинство гражданских логистических операций.

"Формула проста: военные уничтожают врага - государство оплачивает - технологии быстро доходят до фронта", - пояснил министр.

Напомним, программа "Армия дронов.Бонус" расширяется : теперь военные подразделения смогут обменивать заработанные боевые баллы, полученные за уничтожение враждебных целей, не только на БПЛА и РЭБ, но и на наземные роботизированные комплексы (НРК).

Автор:
Татьяна Ковальчук