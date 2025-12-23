Эффективность Brave1 Market: военные за "боевые баллы" заказали дронов и техники на 10 млрд грн

Запуск Brave1 Market и его сочетание с бонусной программой Армия дронов стали ключевыми событиями года в украинском секторе военных технологий. Начиная с августа наши защитники получили уникальную возможность: заказывать дроны, наземные роботизированные комплексы (НРК) и системы РЭБ напрямую у производителей, используя накопленные "боевые баллы".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Запуск Brave1 Market и его интеграция с программой "Армия дронов. Бонус "стали одним из ключевых прорывов года в украинском defense tech", - отметил министр и добавил, что "результаты превзошли ожидания".

Каков результат?

Brave1 Market стал настоящим прорывом в снабжении войска:

10 миллиардов гривен – общая стоимость заказов за первые 5 месяцев;

5 миллиардов гривен — на такую сумму техника уже доставлена в войска;

100 000 средств - дроны и другие технологические решения уже работают на самых тяжелых участках фронта, включая Покровское и Гуляйпольское направления.

Эффективность Brave1 Market

Система Brave1 Market доказала свою эффективность благодаря трем фундаментальным принципам:

Свобода выбора. В каталоге доступно более 300 видов изделий. Военные не просто получают то, что привезли, а сами определяют, какая модель дрона или тип РЕБ лучше всего под их текущие задачи. Прямая коммуникация. Военные подразделения напрямую контактируют с разработчиками. Это позволяет производителям быстрее получать обратную связь и адаптировать технику к реальным условиям боя. Быстрота. Время – это жизнь. В среднем доставка техники со склада длится 13 дней, а рекорд зафиксирован на отметке в 6 дней. Это скорее большинство гражданских логистических операций.

"Формула проста: военные уничтожают врага - государство оплачивает - технологии быстро доходят до фронта", - пояснил министр.

Напомним, программа "Армия дронов.Бонус" расширяется : теперь военные подразделения смогут обменивать заработанные боевые баллы, полученные за уничтожение враждебных целей, не только на БПЛА и РЭБ, но и на наземные роботизированные комплексы (НРК).