"Армия дронов.Бонус" расширяется: военные будут обменивать баллы на наземные роботизированные комплексы

Программа "Армия дронов.Бонус" расширяется: теперь военные подразделения смогут обменивать заработанные боевые баллы, полученные за уничтожение враждебных целей, не только на БПЛА и РЭБ, но и на наземные роботизированные комплексы (НРК).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Добавление НРК в каталог Brave1 Market позволяет военным быстро получать технику, берущую на себя самые опасные задачи на поле боя: подвоз боеприпасов, доставку грузов и эвакуацию раненых. Таким образом, роботизированные платформы снижают риск жизни бойцов.

Ключевые результаты программы

Общая стоимость техники, которую подразделения заказали через Brave1 Market за менее трех месяцев, уже превысила 5 миллиардов гривен. Речь идет о:

100 000 единиц FPV-дронов, тяжелых бомберов, разведывательных БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), более половины этой техники уже доставлены на фронт;

программой воспользовалось более 200 боевых подразделений;

самый разовый заказ составил почти 100 миллионов гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул: "Мы постоянно совершенствуем "Армию дронов. Бонус", чтобы ваши подразделения могли быстро получать нужную технику для выполнения боевых задач".

Напомним, в августе заработала обновленная программа "Армия дронов.Бонус", известная как "Е-баллы". Благодаря этой системе украинские военные уже заказали техники более чем на 1 миллиард гривен, включая 22 тысячи FPV-дронов, бомберов, разведывательных БпЛА и средств РЭБ.