Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Наличный курс:

USD

42,22

42,15

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Армия дронов.Бонус" расширяется: военные будут обменивать баллы на наземные роботизированные комплексы

наземный роботизированный комплекс
Военные будут обменивать баллы на наземные роботизированные комплексы. / Сухопутные войска ВСУ

Программа "Армия дронов.Бонус" расширяется: теперь военные подразделения смогут обменивать заработанные боевые баллы, полученные за уничтожение враждебных целей, не только на БПЛА и РЭБ, но и на наземные роботизированные комплексы (НРК).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Добавление НРК в каталог Brave1 Market позволяет военным быстро получать технику, берущую на себя самые опасные задачи на поле боя: подвоз боеприпасов, доставку грузов и эвакуацию раненых. Таким образом, роботизированные платформы снижают риск жизни бойцов.

Ключевые результаты программы

Общая стоимость техники, которую подразделения заказали через Brave1 Market за менее трех месяцев, уже превысила 5 миллиардов гривен. Речь идет о:

  • 100 000 единиц FPV-дронов, тяжелых бомберов, разведывательных БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), более половины этой техники уже доставлены на фронт;
  • программой воспользовалось более 200 боевых подразделений;
  • самый разовый заказ составил почти 100 миллионов гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул: "Мы постоянно совершенствуем "Армию дронов. Бонус", чтобы ваши подразделения могли быстро получать нужную технику для выполнения боевых задач".

Напомним, в августе заработала обновленная программа "Армия дронов.Бонус", известная как "Е-баллы". Благодаря этой системе украинские военные уже заказали техники более чем на 1 миллиард гривен, включая 22 тысячи FPV-дронов, бомберов, разведывательных БпЛА и средств РЭБ.

Автор:
Татьяна Ковальчук