"Армия дронов": военные заказали техники на 1 миллиард гривен через систему "Е-бали"

В августе заработала обновленная программа "Армия дронов. Бонус", известная как "Е-бали". Благодаря этой системе украинские военные уже заказали техники более чем на 1 миллиард гривен, включая 22 тысячи FPV-дронов, бомберов, разведывательных БпЛА и средств РЭБ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, новая модель объединяет Brave1 Market, систему DELTA и DOT-Chain Defence, создавая прозрачный и быстрый механизм снабжения. Теперь подразделения могут обменивать баллы, полученные за успешное уничтожение враждебных целей, на необходимую технику от украинских производителей.

Как это работает?

Благодаря модели "Е-бали" значительно сократились сроки поставки заказов техники на фронт. Работает система следующим образом:

подразделения получают баллы за верифицированные поражения и уничтожение враждебных целей;

у Brave1 Market через авторизацию у DELTA они заказывают дроны и другую технику украинских производителей;

поставка подразделениям напрямую обеспечивается производителями через DOT-Chain Defence;

благодаря этому срок от заказа до поставки на фронт в среднем составляет 10 дней, рекорд – 5 дней.

"Мы создали быструю и прозрачную систему - по сути, Amazon для войны, - которая позволяет подразделениям, демонстрирующим высокую боевую эффективность, получить больше дронов и другой техники в дополнение к централизованным поставкам", - отметил Федоров.

Напомним, агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд. грн.