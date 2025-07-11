Украинская армия получит новые FPV-дроны: объявлены тендеры на сумму более 3 млрд грн

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд грн и включает 11 лотов более чем на 2 млрд грн и 8 лотов более чем на 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Покупка FPV-дронов для ВСУ

FPV-дроны считаются одним из ключевых инструментов современной войны, поскольку позволяют эффективно уничтожать технику и живую силу противника с минимальными рисками для военных, обеспечивая быстрое реагирование на динамическую ситуацию на фронте. Процесс закупок строится на принципах прозрачности, равного доступа для производителей и соответствия требованиям качества.

Впервые закупки осуществляются на основе тактико-технических характеристик (ТТХ), что позволило привлечь широкий круг производителей - квалификацию к рамочным соглашениям прошли 19 компаний.

"Впервые АОЗ закупает FPV-дроны не по названиям моделей, а по тактико-техническим характеристикам. Это принципиально новый подход, открывающий рынок для более широкого круга производителей, позволяет закупать военным нужное вооружение, сохраняя конкуренцию и прозрачность", – прокомментировал Арсен Жумадилов, директор АОЗ.

Что такое рамочная сделка?

Рамочная сделка — это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков. Сначала компании проходят квалификацию по базовым требованиям, после чего Агентство оборонных закупок проводит среди них тендеры по конкретным техническим требованиям к продукции.

Закупка FPV-дронов будет осуществляться в закрытом модуле Prozorro, обеспечивающем защиту конфиденциальной информации о производителях. Представление предложений возможно как непосредственно от компаний, так и через их официальных представителей.

Напомним, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.