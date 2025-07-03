Оборонные возможности: промышленность Украины готова к производству 10 млн дронов ежегодно

Украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова.

Производство дронов в Украине.

Украина активно развивает оборонные индустриальные проекты, как на внутреннем рынке, так и в сотрудничестве с международными партнерами.

В ходе встречи с представителями более 20 ведущих немецких оборонных компаний в Киеве было представлено:

Проект по привлечению инвестиций в отечественное производство, в частности промышленность, уже имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При должном финансировании возможно увеличение производства современных средств поражения.

Инициатива совместного производства вооружения по формату "Рамштайн", объединяющая украинские технологии с мощностями партнеров для масштабного обеспечения Вооруженных сил Украины необходимой техникой.

"Наша цель – наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий", — подчеркнул Умеров.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке по ряду направлений:

дроны и дальнобойное вооружение средства радиоэлектронной борьбы;

системы связи противовоздушная оборона бронетехника программное обеспечение.

Напомним, на Международный инновационный конкурс НАТО, организованный Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию разработчики подали 162 предложения. Среди заявок – 42 проекта решений от украинских разработчиков. Конкурс был посвящен борьбе с FPV-дронами, управляемыми через оптоволокно.