Правительство обновило правила закупок БпЛА: разрешено корректировать техусловия и цены

Правительство разрешило вносить изменения в технические характеристики и цены в уже заключенных госконтрактах на поставку беспилотников и средств РЭБ. Это позволит производителям оперативно адаптировать продукцию к нуждам фронта по согласованию с госзаказчиком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Новые условия для госконтрактов на БпЛА

При выполнении государственного контракта теперь разрешено вносить изменения в технические характеристики продукции. Такие корректировки должны быть обоснованы и подтверждены соответствующей документацией.

На основании измененных технических требований также возможна одноразовая корректировка цены контракта — исключительно по запросу госзаказчика и при наличии обновленного расчета. В случае необходимости может потребоваться экспертное заключение или отчет об оценке.

Максимально допустимое повышение цены составляет 20% от первоначальной, а прибыль производителя не должна превышать 25%.

Такое решение позволяет гибко усовершенствовать продукцию в соответствии с текущими требованиями фронта. Производители и заказчики получили механизм внесения изменений в контракты на этапе их реализации, что будет способствовать более точному удовлетворению потребностей оборонного сектора.

Напомним, в июне Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов оружия, большинство – украинского производства.