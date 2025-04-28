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Минобороны в прошлом году допустило к эксплуатации более 330 образцов отечественных БПЛА

дрон, БпЛА, военный
Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 отечественных БПЛА. Фото: facebook.com/army.of.drones

Министерство обороны Украины в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.

Об этом написал заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин в своей колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что украинская армия в противостоянии агрессии   ВС РФ сделала ставку на развитие военных технологий как асимметричный ответ на количественное превосходство врага в людях и технике. При этом результат противостояния будет в значительной степени зависеть от способности системно и быстро наращивать производство новейших инструментов войны.

"В секторе беспилотных систем мы совершили серьезный прорыв. Более 95% БПЛА, которые сейчас применяются на фронте, украинского производства", — отметил Валерий Чуркин.

По его словам, чем больше новых инструментов войны – тем больше возможностей наших военных на поле боя. При этом основное внимание необходимо сосредоточить на выпуск относительно дешевых и эффективных средств поражения.

"Чем больше новых инструментов войны – тем больше способностей у наших воинов на поле боя. Приоритетное внимание необходимо сосредоточить на выпуск относительно дешевых и эффективных средств поражения. Должны наносить масштабные потери врагу меньшими затратами", – сказал замминистра.

Напомним, министерство обороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие, что стало важным фактором для развития украинского технологического сектора.

Автор:
Татьяна Ковальчук