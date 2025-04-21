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Технологическое оружие получило треть оборонного бюджета Минобороны
Министерство обороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие, что явилось важным фактором для развития украинского технологического сектора.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О встрече
Отмечается, что Минобороны провело рабочую встречу с производителями беспилотных летательных аппаратов и технологического оружия.
Цель – обсуждение опыта участия бизнеса в оборонных закупках и поиск точек улучшения существующей системы, в частности, в части повышения прозрачности, конкуренции и оперативности процедур.
"Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие. Оборонные закупки сегодня – это не только обеспечение потребностей ВСУ. Это также мощный драйвер развития украинского технологического сектора, особенно в направлениях БПЛА, РЭБ, ракетных технологий", – отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
Во время встречи команда Минобороны представила участникам срез структуры контрагентов "Агентства оборонных закупок", а также актуальные данные об уровне конкуренции.
Новые подходы к оборонным закупкам
Среди ключевых задач на 2025 год отметили унификацию технических требований к беспилотным летательным аппаратам. Это позволит установить единые стандарты оценки продукции, упростить процедуры закупок и ускорить принятие решений. Кроме того, унификация будет способствовать масштабированию надежных поставщиков для Минобороны.
Также обсуждено внедрение новых форматов сотрудничества с контрагентами, в частности, возможность закупки не только отдельных изделий, но и комплексных решений, включающих обучение, техническое сопровождение, обслуживание и модернизацию техники.
Особое внимание участники встречи уделили привлечению дополнительных финансовых ресурсов как в Украине, так и за рубежом для обеспечения устойчивого развития технологического оборонного производства.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.