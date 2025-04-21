Технологічна зброя отримала третину оборонного бюджету Міноборони

Міністерство оборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю, що стало важливим фактором для розвитку українського технологічного сектору.

Про це інформує пресслужба відомства.

Про зустріч

Зазначається, що Міноборони провело робочу зустріч із виробниками безпілотних літальних апаратів та технологічної зброї. Обговорювалися питання прозорості та оперативності оборонних закупівель, а також роль бізнесу у розвитку технологій для ЗСУ.

Мета – обговорення досвіду участі бізнесу в оборонних закупівлях та пошук точок покращення існуючої системи, зокрема в частині підвищення прозорості, конкуренції та оперативності процедур.

"Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю. Оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Під час зустрічі команда Міноборони презентувала учасникам зріз структури контрагентів "Агенції оборонних закупівель", а також актуальні дані про рівень конкуренції.

Нові підходи до оборонних закупівель

Серед ключових завдань на 2025 рік відзначили уніфікацію технічних вимог до безпілотних літальних апаратів. Це дозволить встановити єдині стандарти оцінки продукції, спростити процедури закупівель і пришвидшити ухвалення рішень. Крім того, уніфікація сприятиме масштабуванню надійних постачальників для Міноборони.

Також обговорено впровадження нових форматів співпраці з контрагентами, зокрема можливість закупівлі не лише окремих виробів, а й комплексних рішень, що включають навчання, технічний супровід, обслуговування та модернізацію техніки.

Особливу увагу учасники зустрічі приділили залученню додаткових фінансових ресурсів як в Україні, так і за кордоном, для забезпечення сталого розвитку технологічного оборонного виробництва.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.