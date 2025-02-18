Украинский производитель БПЛА Vyriy Drone в 2024 году увеличил выручку в десятки раз

Компания Vyriy Drone ("Вырий Дрон, ООО "Вырий Индастри"), занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов и станций управления, в 2024 году получила 969,5 млн грн выручки. Это в 24 раза больше по сравнению с 40 млн грн в 2023 году, следует из ее ежегодной отчетности в сервисе Youcontrol.

Согласно данным сервиса, 13% выручки компании обеспечили государственные заказы. В 2024-2025 годах государство законтрактовало продукции на 146,37 млн грн.

Год Общие доходы, млн грн Государственные тендеры, млн грн 2023 39,99 - 2024 969,45 129,96 2025 (по состоянию на 18.02) - 15,18

В 2023 году ООО "Вырий Индастри" по выручке занимало 70 место среди компаний с КВЭД 30.30 (производство воздушных и космических летательных аппаратов). Большинство производителей в этом сегменте еще не опубликовали финансовую отчетность за 2024 год, но если сравнивать прошлогоднюю выручку "Вырия" с результатами других производителей за 2023 год, компания заняла бы среди них 13 место.

Vyriy Drone производит широкую линейку дронов-камикадзе, дронов-носителей, наземных станций управления БПЛА и станций-ретрансляторов радиосигнала. Самый дешевый FPV-дрон с восьмидюймовой рамой стоит 13,5 тыс. грн, самый дорогой – ретранслятор на дрон-носитель за 37 тыс. грн.

Напомним, руководитель Vyriy Drone Алексей Бабенко еще в ноябре 2023 сообщил Delo.ua, что его компания способна нарастить ежемесячный выпуск FPV-дронов до 20 тыс. единиц в месяц.

По данным компании, она локализовала производство в Украине 80% компонентов своей продукции, что позволяет сократить зависимость от китайских запчастей.