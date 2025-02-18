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Український виробник БПЛА Vyriy Drone у 2024 році збільшив виторг у десятки разів
Компанія Vyriy Drone ("Вирій Дрон, ТОВ "Вирій Індастрі"), яка займається виробництвом безпілотних літальних апаратів та станцій управління, у 2024 році отримала 969,5 млн грн виторгу. Це у 24 рази більше порівняно з 40 млн грн у 2023 році, випливає з щорічної звітності компанії в сервісі Youcontrol.
Згідно з даними сервісу, 13% виторгу компанії забезпечили державні замовлення. У 2024-2025 роках держава законтрактувала продукції на 146,37 млн грн.
|Рік
|Загальні доходи, млн грн
|Державні тендери, млн грн
|2023
|39,99
|—
|2024
|969,45
|129,96
|2025 (станом на 18.02)
|—
|15,18
У 2023 році ТОВ "Вирій Індастрі" за виторгом займало 70 місце серед компаній з КВЕД 30.30 (Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів). Більшість виробників в цьому сегменті ще не опублікували фінансову звітність за 2024 рік, але якщо порівнювати торішній виторг "Вирію" з результатами інших виробників за 2023 рік — компанія посіла б серед них 13 місце.
Vyriy Drone виготовляє широку лінійку дронів-камікадзе, дронів-носіїв, наземних станцій керування БПЛА та станцій-ретрансляторів радіосигналу. Найдешевший FPV-дрон з восьмидюймовою рамою коштує 13,5 тис. грн, найдорожчий — ретранслятор на дрон-носій за 37 тис. грн.
Нагадаємо, керівних Vyriy Drone Олексій Бабенко ще у листопаді 2023 року повідомив Delo.ua, що його компанія здатна наростити щомісячний випуск FPV-дронів до 20 тис. одиниць на місяць.
За даними компанії, вона локалізувала виробництво в Україні 80% компонентів своєї продукції, це дозволяє скоротити залежність від китайських комплектуючих.