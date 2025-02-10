3DTech презентував лінійку FPV-дронів на оптоволокні: можуть збирати до 7000 на місяць

Українська Military Tech компанія 3DTech представила лінійку FPV-дронів "Хижак REBOFF", що керуються через оптоволоконний кабель, розповів гендиректор проєкту Олексій Жулінський на полігонному випробуванні БПЛА. Ця технологія дозволяє ігнорувати вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і знищувати особливо цінну російську техніку на відстані до 25 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).

3DTech з 2023 року займається виробництвом FPV-дронів на радіокеруванні, але експериментувати з оптоволокном її спонукали успіхи росіян у використанні таких дронів. На жаль, ще наприкінці минулого літа в мережі почали з'являтися відео з ураженнями української техніки і військових дронами на оптоволокні, і зараз цей тип беспілотників стає все більш серйозною проблемою для Сил оборони України.

Компанія вирішила розвивати саме цей напрямок, оскільки на сьогодні ефективної протидії цій зброї нема ні в росіян, ні в українців. Зараз є можливість масштабувати виробництво дронів з оптоволоконним управлінням і компенсувати перевагу ворога в цих засобах, підкреслив Олексій Жулінський в розмові з кореспондентом Delo.ua.

Всього в лінійку "Хижак REBOFF" входить шість дронів, що відрізняються дальністю польоту та вантажопідйомністю. Ось характеристики деяких із них:

Параметр "Хижак REBOFF" 10 Lite 10 км "Хижак REBOFF" 13 15 км "Хижак REBOFF" 13 25 км Рама 10 дюймів (карбон) 13 дюймів (карбон) 13 дюймів (карбон) Зв'язок оптоволоконна котушка 10,1 км оптоволоконна котушка 15,1 км оптоволоконна котушка 25,1 км Тактичний радіус дії, км 10 13 25 Маса навантаження, кг 1,8 1,8 1,2 Висота польоту, м 0-500 0-500 0-500 Тривалість польоту, хв 12 15 25 Крейсерська швидкість, км/год 70 70 70

Дрони "Хижак REBOFF" зібрані частково з українських, частково з китайських компонентів, додає Олексій. Оптоволоконний кабель закуповують в Німеччині і намотують в котушки на власному обладнанні. Частину котушок 3DTech виготовляє для інших виробників дронів.

Презентація "Хижак REBOFF". Фото: Delo.ua

Компанія використовує кабель товщиною 0,25 мм. Це дозволяє знизити масу котушки і збільшити час польоту в порівнянні з дротом 0,5 мм. Подальше зменшення перерізу дроту не планується: використання оптоволокна товщиною 0,2 мм і менше сильно збільшує ризик втрати дрона при активному маневруванні або через механічні пошкодження, додає він.

Для пілотування дронів 3DTech виготовляє три типи герметичних наземних станцій керування. Олексій підкреслює, що керування дроном на оптоволокні не складніше за політ на радіокерованому FPV. Головна засторога – не варто різко розвертатися та маневрувати вгору-вниз, щоб не перекрутити оптоволокно. З іншого боку, на "оптиці" літати зручніше: в оператора не пропадає зображення і не втрачається сигнал через дію РЕБ, на відміну від традиційних радіокерованих дронів.

Наразі завершується кодифікація "Хижаків" для прийняття їх на озброєння в Україні. Лише після закінчення цієї процедури вироби можна буде закуповувати та постачати для війська за державні кошти.

"Ми пройшли випробування комісії з кодифікації, і зараз чекаємо підписання актів випробування. Ми виготовили перші дрони на оптоволокні понад чотири місяці тому, тоді вони нікого не зацікавили. Але коли росіяни на сумському напрямку почали "оптикою" бити нашу техніку, всі одразу заговорили за потребу в аналогічних українських дронах", - підкреслив СЕО компанії Роман Агарков під час презентації.

Наземна станція керування 3DTech. Фото: Delo.ua

За його словами, процедура кодифікації, найімовірніше, триватиме ще кілька тижнів. У разі успішного взяття дронів на озброєння та підписання контракту на виробництво, 3DTech зможе щомісяця виробляти до 7 тис. дронів з оптоволоконним керуванням. Зараз компанія збирає дрони лише за поточними замовленнями від волонтерів, військових то благодійних фондів, обсяги такого виробництва не перевищують 500-600 БПЛА на місяць.

Всього компанія виробляє понад 1000 дронів всіх видів щомісяця, її продукція присутні на фронті більш ніж півтора року. ТОВ "3Д-ТЕХ" з статутним капіталом 3 млн грн створене в травні 2023 року, його кінцеві бенефіціари - Олексій Жулінський та Даніїл Бень.

Олексій Жулінський (справа) та Роман Агарков. Фото надане компанією

Нагадаємо, Головне управління оборонних інновацій Міністерства в січні презентувало FPV-дрони для ЗСУ, які керуються через оптоволоконний кабель. Деякі з яких можуть перевозити до 3 кг корисного навантаження.

Також Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн ( на фінансування оборонно-промислового комплексу. Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який гаситиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.