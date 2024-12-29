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Україна отримала €150 млн на виробництво зброї — Міноборони

допомога, військова допомога, виробництво
Джерело фото: Міноборони

Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн ( на фінансування оборонно-промислового комплексу. Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок, повідомляє міністерство оборони України.

Відомство уточнює, що: 

  • €111 млн виділено на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва. Йдеться про угоди у межах співпраці між Міністерством оборони України, Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії
  • €29 млн — грант від уряду Франції на посилення безпеки й оборони України;
  • €10 млн  піде на розвиток українського оборонно-промислового комплексу відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Нагадаємо, Великобританія 29 грудня оголосила про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (понад €5 млн) на підтримку зусиль України у переслідуванні воєнних злочинів РФ. Відповідне рішення уряд країни схвалив в неділю.

Також у грудні Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який гаситиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році. 

Автор:
Олексій Козаченко