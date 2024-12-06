$50 млрд для України: грошей від заморожених активів РФ до кінця року не буде - Шмигаль

Перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року", – сказав Шмигаль.

Раніше міністр фінансів заявляв, що кошти від анонсованого країнами "Великої сімки" кредиту для України на загальну суму $50 мільярдів, який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів, необхідно розтягнути на кілька років.

За його словами, у проєкті держбюджету на 2025 рік закладено зовнішнє фінансування $38,4 млрд. Тому Мінфін думає над найкращим варіантом використання $50 млрд, враховуючи той факт, що гроші необхідно розтягнути і на фінансування у наступні роки.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

26 жовтня лідери країн "Великої сімки" домовилися надати Україні кредит у розмірі $50 мільярдів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.

28 листопада Євросоюз підписав меморандум про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро в межах пакету підтримки G7.