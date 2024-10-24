Заморожені активи РФ. США надають Україні $20 млрд кредиту: коли надійдуть кошти

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який надаватиметься коштом прибутків від заморожених російських активів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, міністр фінансів України Сергій Марченко та міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні 20 млрд доларів США.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом 50 млрд доларів США.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кошти від західних партнерів у межах цієї ініціативи скерують на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році.

"Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України", — додав він.

Як погашатиметься позика?

Зазначається, що кредит буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Залучення цих коштів відбуватиметься через Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM).

Таким чином, Україна не спрямовуватиме внутрішні фінансові ресурси на забезпечення будь-яких витрат, пов'язаних з позикою.

Коли отримаємо гроші?

Очікується, що уряд США профінансує позику не пізніше 31 грудня 2024 року.

Загальний обсяг фінансування, який Україна отримає у межах ERA, – 50 млрд доларів США. Враховуючи запропонований урядом Сполучених Штатів обсяг фінансування у 20 млрд доларів США, макрофінансова допомога від ЄС буде меншою за 35 млрд євро. Суму буде узгоджено, враховуючи запропоноване фінансування рештою країн G7.

Так, $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд.

Росія не переможе в цьому конфлікті

"У рамках пакета G7 Сполучені Штати оголошують сьогодні, що ми надамо Україні 20 мільярдів доларів позики, які будуть повернені коштом відсотків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Тобто Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за завдані ними збитки", - прокоментував це рішення президент США Джо Байден, заяву якого розмістив Білий дім.

Він також наголосив, що "Росія не переможе в цьому конфлікті, народ України переможе". А надання позики назвав "ще одним нагадуванням Путіну про те, що світ об’єднався за Україну, а Сполучені Штати й партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати її на кожному кроці".

Зауважимо, 23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

США наполягають, щоб ЄС продовжив санкції щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться замороженими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.

А 26 липня Європейський союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.