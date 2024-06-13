G7 офіційно схвалила рішення щодо виділення Україні $50 млрд з доходів від заморожених російських активів

13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року. Ми використаємо непередбачені прибутки від суверенних активів Росії для їх погашення", - написала вона в дописі.

The G7 has agreed to provide Ukraine with loans worth around $50 bn by end of year.



We'll use the windfall profits from Russia’s sovereign assets to repay them.



This builds on EU action, where we are already directing these windfall profit to Ukraine's defence & reconstruction. pic.twitter.com/nYu2g78X18 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 13, 2024

За її словами, це ґрунтується на діях ЄС, де "ми вже спрямовуємо ці непередбачені прибутки на оборону та відбудову України".

Зазначається, що Україна зможе отримати ці кошти впродовж року.

США готові надати Україні кредит на 50 млрд доларів

Нещодавно США оголосили, що готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Проте Вашингтону потрібно, щоб ЄС продовжив санкції блоку щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, оскільки вони не були продовжені за одностайною згодою до кінця війни, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Додамо, 25 травня міністри фінансів країн "Великої сімки" узгодили широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для допомоги України, який після доопрацювання представлять на саміті лідерів G7 у червні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що не бачить "жодних перешкод" у своїх дискусіях з колегами-міністрами фінансів країн G7 про виділення кредиту Україні, який буде забезпечений доходом від заморожених російських активів.

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів. Німеччина також позитивно поставилася до плану США.