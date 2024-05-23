Франція підтримала ідею США щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів, що підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 млрд на зустрічі міністрів фінансів країн “Великої сімки” у червні.

Про це пише Bloomberg.

До ініціативи США приєдналася Франція

Як зазначає агентство, США наполягають на тому, щоб група провідних країн із розвиненою економікою G7 використовувала майбутні доходи від коштів російського центрального банку в розмірі близько $280 млрд, більша частина яких заморожена в Європі. Цей план міг би розблокувати пакет допомоги Україні в розмірі до $50 млрд.

"Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якнайкраще і якнайраніше в рамках міжнародного права", – заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Як пише Bloomberg, раніше європейські уряди з обережністю ставилися до використання цих активів, посилаючись на побоювання з приводу юридичних ризиків і фінансової стабільності.

За словами Ле Мера, він уже попереджав владу США, що повний арешт активів суперечить міжнародному праву і правилам світової фінансової системи.

"США зробили пропозицію, які перебувають у межах міжнародного права, і ми працюватимемо над ними в конструктивному і відкритому ключі з метою досягти угоди з цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі G-7", – наголосив міністр фінансів.

План США щодо вилучення коштів РФ

США ведуть переговори із партнерами по "Великій сімці" щодо виділення $50 млрд Україні. За американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.

Враховуючи, що Німеччина також позитивно поставилася до плану США, зростають шанси на те, що він буде повністю схвалений на зустрічі лідерів G-7 13-15 червня.

Перевагою дострокового отримання доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності, пов’язаної з президентськими виборами в США.

Розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президенту Джо Байдену надання додаткової допомоги Україні, а його суперник, колишній президент Дональд Трамп, висловлює скептицизм щодо подальшої підтримки України.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".