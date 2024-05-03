У G7 відмовилися від конфіскації російських активів, шукають "більш реальні" альтернативи

Країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Про це повідомили посадовці G7 в неофіційному порядку, пише Financial Times.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 млрд євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Згідно з цим планом, G7 створить спеціальну компанію, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені Росії під заставу її заморожених активів. Застава буде вимагатися лише у випадку непогашення боргу.

Спочатку цей задум підтримувала міністр фінансів США Джанет Єллен. Однак згодом від нього відмовилися через ризики юридичної відповідальності для Euroclear.

Проте, ЄС має інший план щодо цих грошей. Відповідно до пропозицій ЄС, які мають бути прийняті найближчими тижнями, більшість теперішніх і майбутніх прибутків від російських активів, якими володіє Euroclear, буде використовуватися в основному для спільної закупівлі зброї для України. Весь прибуток, отриманий до середини лютого, буде залишено Euroclear як буфер проти судових витрат і ризиків.

"Ми можемо подумати про інші дії, але наразі ми вважаємо, що це те, що є законодавчо підкріпленим", — сказав Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС.

Політики, юридичні експерти та сама Euroclear погоджуються, що використання надзвичайних прибутків, а не самих активів, є юридично надійним, що робить його набагато менш ризикованим, ніж захоплення російських резервів. Наразі Euroclear вже отримала понад 5 млрд євро надзвичайного прибутку після сплати податків від реінвестованих заморожених російських коштів.

Переговори про мир можуть зламати весь план

Білий дім пропонує іншу ідею, на яку сподівається отримати схвалення G7 у червні. Вона передбачає залучення близько $50 млрд для України шляхом позик чи облігацій під заставу майбутніх доходів від заморожених активів РФ.

Видання пише, що проблема цього плану для Європи полягає в тому, що робити, якщо війна закінчиться найближчим часом. Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, повинен бути підкріплений державними гарантіями. А це складно і дорого.

"Якщо колись відбудуться мирні переговори, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін на це погодиться піти Україні на територіальні поступки. Ви не можете цього зробити, якщо ви вже заклали ці активи", – каже один німецький чиновник.

Додамо, раніше Боррель казав, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії і можуть спрямувати їх в Україну. Проте, Київ повідомив західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

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