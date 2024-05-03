В G7 отказались от конфискации российских активов, ищут "более реальные" альтернативы

Страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Об этом сообщили чиновники G7 в неофициальном порядке, пишет Financial Times.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 млрд евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Согласно этому плану, G7 создаст специальную компанию, которая будет выпускать долговые обязательства от России под залог ее замороженных активов. Залог будет требоваться только в случае непогашения долга.

Сначала этот замысел поддерживала министр финансов США Джанет Йеллен. Однако впоследствии от него отказались из-за рисков юридической ответственности для Euroclear.

Тем не менее, ЕС имеет другой план по этим деньгам. Согласно предложениям ЕС, которые должны быть приняты в ближайшие недели, большинство нынешних и будущих доходов от российских активов, которыми владеет Euroclear, будет использоваться в основном для совместной закупки оружия для Украины. Вся прибыль, полученная до середины февраля, будет оставлена Euroclear как буфер против судебных издержек и рисков.

"Мы можем подумать о других действиях, но сейчас мы считаем, что это то, что законодательно подкреплено", — сказал Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС.

Политики, юридические эксперты и Euroclear соглашаются, что использование чрезвычайных доходов, а не самих активов, является юридически надежным, что делает его гораздо менее рискованным, чем захват российских резервов. В настоящее время Euroclear уже получил более 5 млрд евро чрезвычайной прибыли после уплаты налогов от реинвестированных замороженных российских средств.

Переговоры о мире могут сломать весь план

Белый дом предлагает другую идею, на которую надеется получить одобрение G7 в июне. Она предусматривает привлечение около $50 млрд для Украины путем ссуд или облигаций под залог будущих доходов от замороженных активов РФ.

Издание пишет, что проблема этого плана для Европы состоит в том, что делать, если война закончится в ближайшее время. Деньги, полученные под залог ожидаемых десятилетних доходов, должны быть подкреплены государственными гарантиями. А это сложно и дорого.

"Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует обратно свои замороженные активы, а в обмен на это согласится пойти Украине на территориальные уступки. Вы не можете этого сделать, если вы уже заложили эти активы", – говорит один немецкий чиновник.

Добавим, что раньше Боррель говорил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России и могут направить их в Украину. Однако Киев сообщил западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

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