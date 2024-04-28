Позиция Германии по поводу судьбы замороженных средств РФ раскалывает союзников: чего так боится Берлин

Германия решительно выступает против идеи конфисковать замороженные активы российского центробанка для финансирования восстановления и военной помощи Украине. Берлин слишком сильно боится того, что от Германии также потребуют репараций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Германия опасается того, что конфискация (а не просто замораживание средств) может создать прецедент и вдохновить другие страны предъявить Берлину претензии на репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Такая позиция Германии вызвала недовольство среди союзников, рассчитывавших пополнить фонды восстановления Украины за счет конфискованных российских активов, однако без согласия всех членов альянса Евросоюз не сможет поддержать конфискацию денег.

Кроме этого, немецкие власти обеспокоены тем, что арест российских активов может осложнить предстоящие переговоры о прекращении войны и возвращении оккупированных территорий Украине. Они считают, что эти средства должны оставаться неприкосновенными, чтобы впоследствии использовать их как рычаг давления на Россию во время переговоров по урегулированию конфликта.

Также в Берлине опасаются, что конфискация российских активов может повлечь за собой соответствующие действия со стороны Москвы против немецких компаний, до сих пор работающих на территории России. Поэтому германское правительство сейчас воздерживается от ареста российских средств и имущества на своей территории.

Европейский центральный банк также не решителен в этом вопросе и считает, что захват российских резервов может подорвать международное доверие к евро и европейским активам.

Издание пишет, что вопросы конфискации расколут G7, где Япония, как и Германия, выступает против угрозы репарационных требований от Южной Кореи и других соседей.

В настоящее время две трети замороженных российских денежных резервов находятся в расчетных центрах европейских стран. Только после двух лет войны Германия недавно поддержала использование неожиданных прибылей для финансирования вооружений для Украины.

G7 рассматривают несколько вариантов передачи Украине замороженных российских активов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 продолжают рассматривать ряд возможностей разблокирования почти $300 млрд из замороженных российских активов для помощи Украине.

Соединенные Штаты настаивают на том, что в международном праве есть прочная основа для ареста российских активов, но Германия и Франция выразили обеспокоенность по поводу любого такого шага из-за того, что он может создать опасные прецеденты. В то же время использование процентов от активов в качестве обеспечения ссуд или облигаций не потребует ареста активов.

Министры финансов стран G7 пообещали продолжать работу над "всеми возможными путями" использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Они подчеркнули, что твердо настроены помочь Украине удовлетворить неотложные краткосрочные потребности в финансировании, "включая использование чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов". План возможного использования средств будет представлен в июне на саммите в Италии.

Добавим, что верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России и могут направить их в Украину. Однако Киев сообщил западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

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