Страны G7 рассматривают несколько вариантов передачи Украине замороженных российских активов: что предлагают

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 продолжают рассматривать ряд возможностей разблокирования почти $300 млрд из замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Еллен призвала Конгресс США одобрить срочно необходимую военную и бюджетную поддержку.

"Это гуманитарный и моральный императив, а также экономическая война, учитывая значительное негативное влияние войны на экономики во всем мире", - заявила она, выразив обеспокоенность, что Россия может вдохновиться внутренним спором в США и других странах по дальнейшей помощи Украине.

Еллен подчеркнула, что вопрос о конфискации замороженных российских активов будет обсуждаться на встрече Большой семерки (G7) развитых экономик в среду, 17 апреля.

По словам главы Минфина США, сейчас обсуждается ряд возможностей, от прямого ареста активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон "очень поддерживает" недавние шаги Европейского Союза по отделению процентного дохода от заблокированных активов.

В то же время высокопоставленный чиновник Министерства финансов США сообщил Reuters, что Украина не сможет получить всю сумму сразу, даже если все замороженные активы будут арестованы.

По данным издания, одно из наиболее действенных рассматриваемых предложений состоит в том, чтобы страны G7 извлекли проценты из замороженных российских активов, чтобы использовать их в качестве обеспечения ссуд или облигаций, выпущенных для помощи Украине.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил Reuters, что на этой неделе встретится с министром финансов Германии Кристианом Линднером и другими официальными лицами G7, подчеркнув необходимость единства G7 в отношении любого избранного подхода.

Соединенные Штаты настаивают на том, что в международном праве есть прочная основа для ареста российских активов, но Германия и Франция выразили обеспокоенность по поводу любого такого шага из-за того, что он может создать опасные прецеденты. В то же время использование процентов от активов в качестве обеспечения ссуд или облигаций не потребует ареста активов.

Еллен подчеркнула, что западные официальные лица в свою очередь оценивают риски, связанные с любым таким шагом, включая угрозы России местью, но выразила уверенность, что их можно смягчить.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бызаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

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