ЕС разработал механизм передачи Украине доходов из замороженных активов РФ: когда получим деньги

Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, предложения предусматривают налог на прибыль от замороженных российских активов с целью использования около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития ее оборонной промышленности.

В настоящее время около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличных денег заморожены странами "Большой семерки", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Как отмечает Bloomberg, финансирование Украины крайне важно, поскольку страна сталкивается с нехваткой артиллерии, а около 60 миллиардов долларов помощи от США остаются заблокированными Конгрессом.

Администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы союзники по G-7 разблокировали замороженные активы и хочет увидеть прогресс к саммиту лидеров в июне. Но некоторые европейские страны, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк не желают этого делать.

Согласно предложениям ЕС доля доходов от замороженных активов будет перечисляться в ЕС два раза в год до снятия санкций. Сначала средства будут направлены в Европейский фонд мира, а затем передаваться Украине.

Часть прибыли будет оставаться в центральных депозитариях, которые будут хранить резервы для покрытия расходов на управление активами и рисков.

Предложения будут обсуждены лидерами ЕС во время встречи в Брюсселе в конце этой недели.

В случае одобрения первый транш по доходам от замороженных российских активов может быть передан Украине уже в июле.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе, что они приняли "политическое решение, хоть и не юридическое", чтобы использовать доходы от российских замороженных активов.

"Я не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус по принятию этого решения", - заявил Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Однако Европейский союз, вероятно, не решится конфисковать активы центрального банка Российской Федерации, которые сейчас заморожены в Европе, несмотря на планы G7.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com