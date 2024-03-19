ЄС розробив механізм передачі Україні прибутків із заморожених активів РФ: коли отримаємо кошти

Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, пропозиції передбачають податок на прибуток від заморожених російських активів з метою використання близько 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Наразі близько 260 мільярдів євро активів російського Центробанку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки заморожені країнами "Великої сімки", ЄС і Австралією, причому понад дві третини з них заблоковані в ЄС.

Як зауважує Bloomberg, фінансування України є вкрай важливим, оскільки країна стикається з нестачею артилерії, а близько 60 мільярдів доларів допомоги від США залишаються заблокованими Конгресом.

Адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на тому, щоб союзники по G-7 розблокували заморожені активи, і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні. Але деякі європейські країни, включаючи Німеччину і Францію, а також Європейський центральний банк не бажають цього робити.

Згідно з пропозиціями ЄС, частка доходів від заморожених активів буде перераховуватися до ЄС два рази на рік до зняття санкцій. Спочатку кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, а потім передаватися Україні.

Частина прибутку залишатиметься в центральних депозитаріях, які зберігатимуть резерви для покриття витрат на управління активами та будь-яких ризиків.

Пропозиції будуть обговорені лідерами ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених російських активів може бути переданий Україні вже в липні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, що вони прийняли "політичне рішення, хоча і не юридичне", щоб використати прибутки від російських заморожених активів.

"Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо прийняття цього рішення", - заявив Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Проте, Європейський союз, ймовірно,не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

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