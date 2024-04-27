У Мінвідновлення анонсували зміни у сфері внутрішніх пасажирських перевезень

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури оголосили початок поступових змін у сфері внутрішніх пасажирських перевезень.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

Він зазначив, що перевізникам були представлені заходи, які планується реалізувати до кінця року.

Які очікуються зміни

Відновлення конкурсів на міжобласні маршрути

Очікується, що перший буде проведено 30 квітня, туди винесли 10 маршрутів, щодо яких отримали звернення.

"Загалом маємо провести конкурс на близько 60 маршрутів. Це ті об’єкти, щодо яких ми отримували звернення протягом останнього року. Якщо перевізник, ОМС, громада мають потребу/бажання відкривати маршрут – звертайтесь до Міністерства", - заявив Деркач.

Запуск системи єКонкурс

За словами заступника міністра, паралельно зі зміною нормативки будуть проводитися конкурси за чинною процедурою, але все одно потрібно готуватись до переведення всієї процедури в онлайн. Подача документів, їх перевірка мають відбуватись автоматично, без втручання людини.

Спрощення паспорту маршруту

"Ті вимоги до цього документу, які досі існують, м’яко кажучи, не витримують критики. Лишаємо у паспорті лише чотири обов’язкові елементи, визначені Законом, все інше – хочемо прибрати", - повідомив Деркач.

Він додав, що маршрут повинен погоджуватися з поліцією. За словами Деркача, часто це суто формальна процедура, яка містить корупційні ризики та не має раціональної потреби.

Впорядкування мережі автостанцій

Це дозволить перевізникам нормально планувати маршрути. Також буде можливість визначити відповідальних за неякісне надання послуг.

Закріплення зрозумілих та прозорих умови для відкриття автостанцій

"Простіше: якщо відповідаєте вимогам – можете відкривати австостанцію. Ми як держава зацікавлені в тому, в щоб автостанцій ставало більше, а перевізники та головне пасажири отримували якісні послуги", - пояснив заступник міністра.

За словами Деркача, проблем у сфері внутрішніх пасажирських перевезень не мало. Вони включають проведення конкурсів на міжобласні маршрути, взаємодія перевізників з автостанціями, нелегальні перевезення, забюрократизоване регулювання.

"Поступово працюємо над їхнім вирішенням", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, що в січні 2023 року Кабінет міністрів в рамках реформи пасажирських автоперевезень змінив порядок конкурсів на перевезення на міжобласних маршрутах, зокрема скасувавши можливість продовження дозволів для перевізників, які вже давно працюють на лінії, та запровадивши систему балів для оцінки перевізника на конкурсі.

Додамо, що в травні 2023 року Департамент транспортної інфраструктури Київміськадміністрації розірвав договір з недобросовісним приватним автоперевізником, що обслуговує маршрут №150. Було вказано, що замість обіцяних автобусів Volvo перевізник пустив на маршрут "вбиті" "Богдани".

Мінвідновлення закликало ухвалити законопроєкт щодо пільг з оплати проїзду

За інформацією від начальника управління внутрішніх автомобільних перевезень Мінінфраструктури Олександра Дяченка, у 2023 році перевізникам компенсували лише 6% витрат на перевезення пільговиків, через що перевізники не хочуть їздити в населені пункти з великою кількістю пільговиків.

На його думку, вирішити цю проблему можна на законодавчому рівні, ухваливши нарешті законопроєкт, який був зареєстрований ще у 2021 році (№5651 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг").

Дяченко розповів, що у цьому законопроєкті пропонується замість безумовного права на безоплатний проїзд запровадити адресну компенсацію.

"От скільки грошей пільговику буде виділено, на стільки він і зможе поїхати. В принципі, ми потрошку переконуємо депутатів, що треба цей закон прийняти якнайшвидше, тому що по-іншому проблему не вирішити", - вважає представник Мінвідновлення.

Він сподівається, що активна позиція перевізників, власників автостанцій, профільного міністерства спонукає Міністерство соціальної політики, яке в цій ситуації є головним, стимулювати ухвалення закону.