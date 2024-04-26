Мінвідновлення закликало ухвалити законопроєкт щодо пільг з оплати проїзду

У 2023 році перевізникам компенсували лише 6% витрат на перевезення пільговиків, через що перевізники не хочуть їздити в населені пункти з великою кількістю пільговиків. Проблему допоможе вирішити ухвалення законопроєкту щодо пільг з оплати проїзду.

Про це повідомив начальник управління внутрішніх автомобільних перевезень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Дяченко, передає "Укрінформ".

"Мінсоцполітики підрахувало, що на компенсацію всіх пільгових перевезень у 2023 році потрібно близько 60 млрд грн. Це якщо взяти всіх пільговиків. За даними, які зібрало міністерство, з місцевих бюджетів компенсовано торік було 3,6 млрд грн. Тобто пільга забезпечена на 6%", - сказав Дяченко.

Представники профільного міністерства, яке відповідає за перевезення в Україні, вважають, що ситуація стала настільки складною, що в деякій мірі призводить до дегенеративних змін у транспортній мережі.

Дяченко розповів, що в Україні є населені пункти, де дуже багато пільговиків, і перевізники перестали туди їздити.

"Це найгірша ситуація", - зауважив він.

Що може поліпшити ситуацію

На його думку, вирішити цю проблему можна на законодавчому рівні, ухваливши нарешті законопроєкт, який був зареєстрований ще у 2021 році (№5651 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг").

Дяченко розповів, що у цьому законопроєкті пропонується замість безумовного права на безоплатний проїзд запровадити адресну компенсацію.

"От скільки грошей пільговику буде виділено, на стільки він і зможе поїхати. В принципі, ми потрошку переконуємо депутатів, що треба цей закон прийняти якнайшвидше, тому що по-іншому проблему не вирішити", - вважає представник Мінвідновлення.

Він сподівається, що активна позиція перевізників, власників автостанцій, профільного міністерства спонукає Міністерство соціальної політики, яке в цій ситуації є головним, стимулювати ухвалення закону.

За словами заступника міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, внутрішні обласні перевезення і робота міського громадського транспорту в Україні, як і в багатьох кранах Європи, є дотаційними. І в тих регіонах, де керівництво з розумінням ставиться до цієї ситуації, питання більш-менш врегульоване.

Він повідомив, що в Україні є мінімум два регіони, де обласна військова адміністрація виплачує за кожного пільговика гроші перевізнику.

"У тих регіонах, де є здоровий, ефективний підхід до пасажирських перевезень, це питання врегульоване і перевізники отримують кошти за кожного пільгового пасажира. Сьогодні ми разом з Міністерством соціальної політики намагаємося цей підхід штовхати і на міжобласні перевезення", - додав Деркач.

Уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив зміни до Порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам. Крім того, уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.

"Через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджується майно підприємств, які є платниками місцевих податків", - пояснюють у Мінреінтеграції.

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції. Таке рішення необхідне, зокрема, для бізнесу Харківщини – території, яка зазнає значної шкоди через обстріли РФ.

Загалом на 2024 рік для таких громад передбачено додаткові дотації на суму 33,4 млрд грн, з яких 19,3 млрд грн уже розподілено. Решта 14,1 млрд грн тепер доступна для компенсації зменшення доходів від основних місцевих податків, включаючи податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок.

Така підтримка дозволить забезпечити фінансову стабільність для громад та підприємств, що знаходяться в особливо складних умовах внаслідок війни.

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