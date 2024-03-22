У 2023 році відкрилося 400 нових міжнародних автобусних маршрутів – Мінінфраструктури

У 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників.

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Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає "Укрінформ".

"Кожного місяця до нас надходить приблизно 50 запитів на відкриття нових міжнародних маршрутів. За 2023 рік ми відкрили їх 400. Це велика цифра, бо загалом міжнародних маршрутів у нас півтори тисячі, тобто тільки за минулий рік ми запустили десь 25-30% з них", - зауважив Деркач.

За його словами, така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.

За даними Мінвідновлення, торік пасажиропотік за кордон саме автобусними рейсами становив близько 7,5 млн людей. Це трохи менше, ніж у перший рік повномасштабної війни – 8,5 млн пасажирів, проте в рази більше довоєнного періоду. Так, у 2021 році автобусами за кордон виїхали 1,2 млн пасажирів.

"Зараз наше завдання – створити зручні умови пасажирам автобусів для перетину кордону, щоб вони не стояли по 10-15 годин у чергах. Для цього ми запускаємо слотування для перевізників в єЧерзі. Коли люди будуть точно знати час прибуття з однієї точки в іншу, вони зрозуміють, що перетинати кордон автобусом зручно. І тоді вони пересідатимуть з автомобілів на автобуси, які рухатимуться по єЧерзі, і це спонукатиме ринок міжнародних перевезень до розвитку", - пояснив заступник міністра.

"єЧерга" для автобусів запрацювала у 2023 році

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року. Сервіс був на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску, а саме "Краківець – Корчова" (Львівська область), "Шегині – Медика" (Львівська область), "Порубне – Сірет" (Чернівецька область), "Мамалига – Крива" (Чернівецька область), "Ягодин – Дорогуськ" (Волинська область) – лише регулярні рейси, "Устилуг – Зосин" (Волинська область).

Мінінфраструктури розширило доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

З 12 лютого за допомогою системи "єЧерга" автобуси можуть планувати перетин кордону. Система працювала на 8 пунктах пропуску, а потім розширилась ще на 21, тобто загалом охоплено 29 пунктів пропуску.

Також повідомлялося, що Мінінфраструктури запровадило нові можливості в системі "єЧерга" для міжнародних перевізників, забезпечивши їм нові можливості та більш зручний функціонал. Серед оновлень – полегшений доступ до інформації, оновлення даних і оптимізація черг.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, запуск "єЧерги" для автобусів є частиною реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.

Фото: ua.depositphotos.com