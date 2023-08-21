"єЧерга" для автобусів: через ще низку пунктів пропуску тепер можна проїхати лише за записом

Із 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів масштабовано на шість пукнтів пропуску. Такий транспорт може перетнути кордон через них виключно виключно за записом в електронній черзі. Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

Ідеться про наступні пункти:

"Краківець – Корчова" (Львівська область);

"Шегині – Медика" (Львівська область);

"Порубне – Сірет" (Чернівецька область);

"Мамалига – Крива" (Чернівецька область);

"Ягодин – Дорогуськ" (Волинська область) – лише регулярні рейси;

"Устилуг – Зосин" (Волинська область).

Що таке "єЧерга"?

"єЧерга" – це електронна система, завдяки якій водії можуть стати в чергу на перетин кордону та відстежувати її просування. Пілотний проєкт було запущено в грудні 2022 року і спершу послуга стосувалася лише вантажівок.

Із 1 серпня 2023 система запрацювала й для пасажирських автобусів. Тоді йшлося про пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а з 7 серпня послугу розширили для автобусів, які перетинають кордон через КПП "Устилуг – Зосин".

Також очікується, що з 23 серпня це стосуватиметься і пункту "Чоп – Захонь" на Закарпатті.

Як записатися в "єЧергу"?

Для бронювання місця в "єЧерзі" водію автобуса потрібно:

на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";

обрати "Автобус" та натиснути "Стати в чергу";

обрати пункт пропуску;

заповнити дані водія та автобуса;

перевірити всі внесені дані та натиснути "Стати в чергу".

В "Укртрансбезпеці" зауважують, що пасажирським перевізникам, які зареєструвалися в онлайн-черзі, необхідно приїздити до пункту пропуску у час, який передбачений автобусним маршрутом. У тестовому періоді система не пропонуватиме для автобусів час заїзду на пункт пропуску.

Водій може продовжити чергу один раз на чотири, шість, вісім або 10 годин, якщо знадобилося більше часу на дорогу.