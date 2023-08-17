Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Україна та Румунія погодили відкриття нового пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй. Він розрахований на пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що Уряд схвалив проєкт Угоди між Україною та Румунією щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.

“Порушення логістичних ланцюгів через російське вторгнення та зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску вимагає від нас рішень щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Водночас вантажопотік до Румунії вже складає 18% серед всіх країнів-сусідів України та займає друге місце загалом”, – підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він додав, що новий пункт пропуску буде розрахований на пропуск 500 вантажівок на добу, близько тисячі легкових авто та 100 автобусів.

Безпосередньо будівництвом буде займатись Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначимо, Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону. Уряд розглядає і побудову нових пунктів пропусків, і модернізацію вже наявних разом із під'їзними шляхами.

У листопаді 2022 року новий міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" почав працювати на українсько-румунському кордоні.

Також Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".