Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Румынией

Украина и Румыния согласовали открытие нового пункта пропуска Белая Церковь – Сигета Мармакия. Он рассчитан на пропуск грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что Правительство одобрило проект Соглашения между Украиной и Румынией по открытию нового международного пункта пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией.

“Нарушение логистических цепей из-за российского вторжения и роста погрузки на автомобильные пункты пропуска требует от нас решений по развитию пограничной инфраструктуры. В то же время, грузопоток в Румынию уже составляет 18% среди всех стран-соседей Украины и занимает второе место в целом”, – подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он добавил, что новый пункт пропуска будет рассчитан на пропуск 500 грузовиков в сутки, около тысячи легковых автомобилей и 100 автобусов.

Непосредственно строительством будет заниматься Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Отметим, что Кабинет министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы. Правительство рассматривает и построение новых пунктов пропусков, и модернизацию уже имеющихся вместе с подъездными путями.

В ноябре 2022 года новый международный автомобильный пункт пропуска "Красноильск – Викова де Сус " начал работать на украинско-румынской границе.

Также Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".