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В Україні планують збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні
Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що на нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики.
"Дав завдання митниці разом з Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні", - наголосив Шмигаль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що уряд розглядаємо також і модернізацію вже наявних пунктів разом із під'їзними шляхами.
"Це сприятиме не лише пришвидшенню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки", - підкреслив премʼєр-міністр.
Зауважимо, що уряд працює над реформую митниці та розробив шість основних кроків для її реалізації, один з яких передбачає запровадження "зеленого коридору" на митниці.
Нагадаємо, новий міжнародний автомобільний пункт пропуску на румунському кордоні "Дяківці-Раковець" 10 лютого розпочав свою роботу.
А 13 лютого запрацював пунктіпропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на українсько-польському кордоні.