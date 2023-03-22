В Україні планують збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні

Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики.

"Дав завдання митниці разом з Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що уряд розглядаємо також і модернізацію вже наявних пунктів разом із під'їзними шляхами.

"Це сприятиме не лише пришвидшенню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки", - підкреслив премʼєр-міністр.

Зауважимо, що уряд працює над реформую митниці та розробив шість основних кроків для її реалізації, один з яких передбачає запровадження "зеленого коридору" на митниці.

Нагадаємо, новий міжнародний автомобільний пункт пропуску на румунському кордоні "Дяківці-Раковець" 10 лютого розпочав свою роботу.

А 13 лютого запрацював пунктіпропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на українсько-польському кордоні.