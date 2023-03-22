- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В Украине планируют увеличить количество пунктов пропуска на западной границе
Кабинет Министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Он отметил, что на совещании с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой обсудили следующие шаги по улучшению логистики.
"Дал задание таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе", - подчеркнул Шмигаль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что правительство рассматривает также и модернизацию уже имеющихся пунктов вместе с подъездными путями.
"Это будет способствовать не только ускорению пересечения границы, но и дальнейшей интеграции Украины в ЕС, увеличению товарооборота со странами Европы и восстановлению экономики", - подчеркнул премьер-министр.
Заметим, что правительство работает над реформирующей таможни и разработало шесть основных шагов для ее реализации, один из которых предусматривает введение "зеленого коридора" на таможне.
Напомним, новый международный автомобильный пункт пропуска на румынской границе "Дяковцы-Раковец" 10 февраля начал свою работу.
А 13 февраля заработал пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на украинско-польской границе.