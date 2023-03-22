В Украине планируют увеличить количество пунктов пропуска на западной границе

Кабинет Министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что на совещании с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой обсудили следующие шаги по улучшению логистики.

"Дал задание таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе", - подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что правительство рассматривает также и модернизацию уже имеющихся пунктов вместе с подъездными путями.

"Это будет способствовать не только ускорению пересечения границы, но и дальнейшей интеграции Украины в ЕС, увеличению товарооборота со странами Европы и восстановлению экономики", - подчеркнул премьер-министр.

Заметим, что правительство работает над реформирующей таможни и разработало шесть основных шагов для ее реализации, один из которых предусматривает введение "зеленого коридора" на таможне.

Напомним, новый международный автомобильный пункт пропуска на румынской границе "Дяковцы-Раковец" 10 февраля начал свою работу.

А 13 февраля заработал пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на украинско-польской границе.