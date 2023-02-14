Украина откроет на границе с Молдовой временный пункт пропуска железнодорожных грузов

Кабинет министров предусмотрел, что на территории железнодорожной станции Березино в Одесской области будет работать международный пункт контроля через государственную границу Украины с Молдовой для железнодорожного грузового сообщения. Об этом по результатам заседания правительства 14 февраля сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Отмечается, что пункт контроля открыт "в целях упорядочения деятельности" международного пункта пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневое-1": он будет работать как временный, но круглосуточный.

Определено, что он будет действовать на период военного положения и 90 дней после его прекращения или же до введения совместного контроля Украины и Молдовы на железнодорожной станции Басарабяска с молдавской стороны границы.

В свою очередь, как передает издание Rail.insider со ссылкой на представителя "Железной дороги Молдовы" Владимира Сербинова, 14 февраля состоялась встреча с участием представителей железных дорог, пограничной и таможенной служб обеих стран, посвященная данному вопросу.

По его словам, от "Укрзализныци", таможенников и пограничников уже получена согласованная технология работы пограничного перехода и грузовое сообщение по этому маршруту сможет заработать уже до конца февраля.

Напомним, что разобранный до этого участок железной дороги Березино - Басарабяска через поселок Серпневое был восстановлен летом 2022 года: "Укрзализныця" построила более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдовой на территории этой страны.