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Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение
Железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Бессарабяска (Молдова). 22 августа этим участком отправлен первый грузовой поезд.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что "Укрзализныця" продолжает реализацию масштабного проекта развития железнодорожного сообщения со странами Европы. Так, завершена реконструкция участка Березино — Бессарабяска, соединившего Украину и Молдову в Одесской области.
22 августа этим участком отправлен первый грузовой поезд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украинские железнодорожники реализовали указанный международный проект "под ключ". Наши железнодорожники восстановили более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдовой, на территории этой страны.
"Восстановление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак моста через Днестровский лиман российскими оккупантами. Теперь есть альтернатива: главный железнодорожный маршрут для сообщения Одессы и Дунайских портов "Рени" и "Измаил" надежно подключен к железнодорожному сообщению. Рассчитываем, что сможем обеспечить объем грузоперевозок на этом участке в среднем на уровне 10 млн тонн в год", — прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"На этом участке почти 25 лет назад перестали курсировать поезда, и он был фактически разрушен. Говорить о реализации этого проекта начали еще в 2012 году, но работы так и не были начаты. Два месяца назад министр инфраструктуры поставил задачу к осени восстановить этот участок. По традициям военного времени железнодорожники проделали все работы с опережением поставленных сроков", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Отметим, "Укрзализныця" в контексте поиска альтернативных логистических маршрутов доставки товаров в/из Украины обращает внимание бизнеса на возможность пользоваться услугами черногорского порта Бар.