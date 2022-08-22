Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение

Железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Бессарабяска (Молдова). 22 августа этим участком отправлен первый грузовой поезд.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что "Укрзализныця" продолжает реализацию масштабного проекта развития железнодорожного сообщения со странами Европы. Так, завершена реконструкция участка Березино — Бессарабяска, соединившего Украину и Молдову в Одесской области.

22 августа этим участком отправлен первый грузовой поезд.

Украинские железнодорожники реализовали указанный международный проект "под ключ". Наши железнодорожники восстановили более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдовой, на территории этой страны.

"Восстановление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак моста через Днестровский лиман российскими оккупантами. Теперь есть альтернатива: главный железнодорожный маршрут для сообщения Одессы и Дунайских портов "Рени" и "Измаил" надежно подключен к железнодорожному сообщению. Рассчитываем, что сможем обеспечить объем грузоперевозок на этом участке в среднем на уровне 10 млн тонн в год", — прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"На этом участке почти 25 лет назад перестали курсировать поезда, и он был фактически разрушен. Говорить о реализации этого проекта начали еще в 2012 году, но работы так и не были начаты. Два месяца назад министр инфраструктуры поставил задачу к осени восстановить этот участок. По традициям военного времени железнодорожники проделали все работы с опережением поставленных сроков", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Отметим, "Укрзализныця" в контексте поиска альтернативных логистических маршрутов доставки товаров в/из Украины обращает внимание бизнеса на возможность пользоваться услугами черногорского порта Бар.