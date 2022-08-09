"Укрзализныця" запустит поезд по евроколеи с Рава-Русской в Польшу

В конце августа “Укрзализныця” планирует запустить поезд по евроколеи с города Рава-Русская Львовской области в Польшу. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Львовской областной военной администрации Юрий Бучко.

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"Сейчас активно ведутся работы на (участке, - Delo.ua) граница - Рава-Русская,это по узкой колее. И планируем, что к Дню независимости запустить поезд з Польши, это будет сначала два вагона, который будет доезжать до Равы-Русской. Там есть таможенный пост. Он раньше работал, но более 20 лет простаивал. Сейчас мы его восстановили, достраиваем узкою колею, проводиться ремонт вокзала. И я думаю с 24 августа будет курсировать поезд с Варшавы до Равы-Русской и наш украинский поезд со Львова до Равы-Русской", — сказал Бучко.

Он отметил, что запуск такого поезда даст возможность разгрузить пограничные пункты на границе с Польшей, а также позволит желающим гражданам Украины быстрее добираться до Варшавы.

Напомним, граждане Украины, которые находятся в Польше, могут получить официальный цифровой вид на жительство Diia.pl в приложении mObywatel.