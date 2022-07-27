Украинцы в Польше могут получить электронный вид на жительство Diia.pl в приложении mObywatel

Граждане Украины, которые находятся в Польше, могут получить официальный цифровой вид на жительство Diia.pl в приложении mObywatel.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что получить цифровой документ могут украинцы, которые из-за широкомасштабной войны эвакуировались в Польшу.

Для этого нужно:

иметь украинское гражданство;

быть совершеннолетними;

иметь PESEL (польский идентификационный номер) и активный вверенный профиль.

В Минцифри подчеркнули, что уже более миллиона украинцев получили номер PESEL, а более 80 тысяч - цифровые виды на жительство.

Diia.pl — цифровой документ в местном приложении mObywatel, ставший официальным основанием пребывания в Польше. Его можно использовать в любых жизненных ситуациях: подтвердить личность, получить госуслуги или при пересечении границы с ЕС.

Напомним, Польша упростила процедуру получения карты поляка: теперь украинские граждане могут подать документы на получение или продление срока действия карты в самой Польше.

Новые правила вступят в силу 29 июля. Раньше украинцы должны обращаться за такими документами в польское консульство в Украине. Подать заявление на карту поляка можно будет в администрациях всех 16 воеводств страны в соответствии с местонахождением заявителя.