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Украинцы в Польше могут получить электронный вид на жительство Diia.pl в приложении mObywatel
Граждане Украины, которые находятся в Польше, могут получить официальный цифровой вид на жительство Diia.pl в приложении mObywatel.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что получить цифровой документ могут украинцы, которые из-за широкомасштабной войны эвакуировались в Польшу.
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- иметь украинское гражданство;
- быть совершеннолетними;
- иметь PESEL (польский идентификационный номер) и активный вверенный профиль.
В Минцифри подчеркнули, что уже более миллиона украинцев получили номер PESEL, а более 80 тысяч - цифровые виды на жительство.
Diia.pl — цифровой документ в местном приложении mObywatel, ставший официальным основанием пребывания в Польше. Его можно использовать в любых жизненных ситуациях: подтвердить личность, получить госуслуги или при пересечении границы с ЕС.
Напомним, Польша упростила процедуру получения карты поляка: теперь украинские граждане могут подать документы на получение или продление срока действия карты в самой Польше.
Новые правила вступят в силу 29 июля. Раньше украинцы должны обращаться за такими документами в польское консульство в Украине. Подать заявление на карту поляка можно будет в администрациях всех 16 воеводств страны в соответствии с местонахождением заявителя.