Украинцам разрешили подаваться на карту поляка в самой Польше

Польша упростила процедуру получения карты поляка: теперь украинские граждане могут подать документы на получение или продление срока действия карты в самой Польше.

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Как отмечает Госпогранслужба Украины, новые правила вступят в силу 29 июля. Ранее же украинцы должны были обращаться за такими документами в польское консульство в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Польши сообщают, что подать заявление на карту поляка можно будет в администрациях всех 16 воеводств страны в соответствии с местом пребывания заявителя.

"Благодаря этому будет выполнена установленная законом обязанность по предоставлению правомочным лицам возможности подать заявление на получение карты поляка, несмотря на приостановку деятельности большинства консульств Республики Польша в Украине из-за агрессии Российской Федерации против этой страны", - отмечают в ведомстве.

Заявку могут подать как те, кто уже имел карту поляка, так и те, кто хочет сделать это впервые. Получить карту можно будет там же, где будет подано заявление, без необходимости выезжать в Украину.

При этом в дипломатическом ведомстве отмечают, что в связи с затрудненной работой консульств Польши также в Беларуси и России нововведения будут распространяться и на граждан этих стран.

Отметим, что всего у Польши в Украине шесть диппредставительств, включая посольство в Киеве и консульства в Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице. По данным на сайте польского МИД, из них работает сейчас, да и то ограниченно, лишь консульство во Львове.

Карта поляка является специальным документом, который, как написано на нем самом, "подтверждает принадлежность к польскому народу".

Люди, получившие такую карту, могут бесплатно получать долгосрочную национальную визу, легально работать на территории Польши без спецразрешения, заниматься в Польше предпринимательской деятельностью, бесплатно получать образование и экстренную медпомощь, а также иметь некоторые другие льготы и скидки.