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Украинцы, работающие удаленно, могут не платить налоги в Польше
Офис эффективного регулирования BRDO и IT-ассоциация Украины обратились к украинскому правительству и Министерствам финансов Болгарии, Германии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии с просьбой не менять налоговое резидентство оказавшихся в этих странах беженцев-предпринимателей.
Об этом сообщили в пресс-службе BRDO.
Польша дала соответствующее разъяснение. В официальном письме отмечается, что украинцы могут сохранить налоговую резидентность Украины и не платить налоги в стране пребывания. Однаок речь не идет о доходах из источников в Польше.
"Как основное правило, мы не исключаем возможность сохранения центра жизненных интересов украинцев в Украине во время войны", – говорится в заявлении Департамента подоходного налога Министерства финансов Польши.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В офисе эффективного регулирования объяснили, что таким разъяснением Польша вновь проявляет солидарность с украинским народом и не пытается толковать в свою пользу вопрос определения "центра жизненных интересов" украинцев, даже если они будут находиться в Польше более 183 дней.
Следует отметить, что именно пребывание в Европе сроком более 183 дней может создать юридическую неопределенность в статусе налоговой резидентности украинских беженцев и привести к необходимости уплаты налогов в стране временного пребывания.
Напомним, украинцы, вынужденно находящиеся в Польше из-за российской военной агрессии, имеют доступ к медицине наравне с ее гражданами.