Українці, які працюють віддалено, можуть не сплачувати податки в Польщі

Офіс ефективного регулювання BRDO та IT-асоціація України звернулись до українського уряду та Міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з проханням не змінювати податкове резидентство біженців-підприємців, які опинилися в цих країнах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у прес-службі BRDO.

Польща надала відповідне роз'яснення. В офіційному листі зазначається, що українці можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування. Звісно, мова не йде про доходи з джерел у Польщі.

“Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в України протягом війни”, – ідеться в заяві Департаменту подоходного податку Міністерства фінансів Польщі.

В офіс ефективного регулювання пояснили, що таким роз’ясненням Польща знов проявляє солідарність з українським народом та не намагається тлумачити на свою користь питання визначення "центру життєвих інтересів" українців, навіть якщо вони будуть знаходиться у Польщі понад 183 днів.

Варто зазначити, що саме перебування в Європі строком понад 183 днів може створити юридичну невизначеність в статусі податкової резидентності українських біженців та може призвести до необхідності сплати податків в країні тимчасового перебування.

Нагадаємо, українці, які вимушено перебувають у Польщі через російську військову агресію, мають доступ до медицини на рівні з її громадянами.