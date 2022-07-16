Українці у Польщі мають доступ до медицини на рівні з її громадянами, - МОЗ

Українці, які вимушено перебувають у Польщі через російську військову агресію, мають доступ до медицини на рівні з її громадянами.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що МОЗ України перебуває у постійній співпраці з польськими колегами, і забезпечення громадян України, які вимушено переїхали до Польщі, у полі постійної уваги обох міністерств.

"Українці, які знайшли прихисток у Польщі, отримали доступ до медичної допомоги у цій країні на рівні з її громадянами. Для цього потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Якщо перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами. Надання медичної допомоги для українців – безоплатне", - повідомили у відомстві.

Як пояснила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, українцям для доступу до медичної допомоги слід зареєструватися на території Польщі: отримати статус біженця чи тимчасового захисту, а також аналог українського ідентифікаційного номера – PESEL.

Саме цей номер надає українцям доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги. Процедура отримання PESEL для українців спрощена.

На сьогодні Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик «швидкої»,

спеціалізована амбулаторна допомога,

діагностичні дослідження (за направленням лікаря),

лікування в стаціонарі,

психіатричне лікування

реабілітація (крім курортів),

стоматологічні послуги.

Система сімейних лікарів у Польщі подібна до української. При відчутному погіршенні самопочуття та для отримання профілактичного супроводу пацієнту варто звернутися до сімейного лікаря. Сімейні лікарі опікуються всією родиною. Вони надають консультації, а при потребі направляють до лікарів спеціалізованої медичної допомоги (окулісти, кардіологи, ендокринологи та ін.), а також на додаткові діагностичні обстеження та лабораторні дослідження.

Також важливо, що в аптеках у Польщі рецептурний відпуск переважної більшості медичних препаратів. Рецепт можна отримати у сімейного лікаря або фахівця "вузької" спеціальності.

Окремо Ірина Микичак наголосила на важливості проведення профілактичних щеплень. Оскільки вакцинація – це надійний захист від інфекційних захворювань.

Зробити необхідне щеплення дитині можна у сімейного лікаря. Знайти медичний заклад, де працює сімейний лікар, можна за номером безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Знайти лікаря чи пункт вакцинації можна, зателефонувавши на номер: 800 190 590.

Також вагітні українки, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого, мають право на безоплатне ведення вагітності, пологи і догляд за новонародженими у польських медичних закладах, які уклали контракт з NFZ (Національним фондом охорони здоров’я). Для цього потрібно стати на облік в акушерсько-гінекологічну амбулаторію.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у відповідь на ухвалення Польщею закону про допомогу українським біженцям зареєстрував у Верховній Раді законопроект про особливий статус для поляків в Україні.