Особливий статус для поляків в Україні: Рада опублікувала текст законопроекту

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на ухвалення Польщею закону про допомогу українським біженцям зареєстрував у Верховній Раді законопроект №7550 "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

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Згідно з документом, поляки в Україні мають отримати такі права:

працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

державна реєстрація як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства України;

право на забезпечення у разі втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них обставинами;

право на провадження господарської діяльності на тих же умовах, що й громадяни України;

право на здобуття освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

право на соціальні виплати згідно із законодавством України;

право на отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що й громадяни України;

право на медичне обслуговування на тих самих умовах, що й громадяни України.

Поляки-студенти в Україні також матимуть право на стипендію, матеріальну допомогу та державну цільову підтримку на тих самих умовах, що й українці. Громадяни Польщі з медичною освітою матимуть змогу працювати в Україні протягом 18 місяців без додаткових оформлень документів, як для інших іноземців.

Про плани Зеленського внести до Ради законопроект про особливий статус поляків в Україні стало відомо ще у травні. Проте подробиці законопроекту поки що невідомі, як і деталі щодо того, що передбачає цей статус.