Поляки матимуть особливий правовий статус в Україні: Зеленський анонсував законопроект

Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

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Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгіря.

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", - йдеться у повідомленні.

Подробиці законопроекту поки що невідомі, як і деталі щодо того, що передбачає цей статус.

Зазначимо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда приїхав до України, він виступив із промовою перед українським парламентом.

Відео із зали Верховної Ради опублікував колишній спікер парламенту Дмитро Разумков.

Також на засіданні Ради був присутній Зеленський.

Дуда - перший глава іноземної держави, який виступив із промовою у Раді з початку війни.