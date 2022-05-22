Поляки получат особый правовой статус в Украине: Зеленский анонсировал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

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Об этом сообщила постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

“Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине”, – говорится в сообщении.

Подробности законопроекта пока неизвестны, как и детали относительно того, что предусматривает этот статус..

Отметим, 22 мая президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину, он выступил с речью перед украинским парламентом.

Видео из зала Верховной Рады опубликовал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Также на заседании Рады присутствовал Зеленский.

Дуда - первый глава иностранного государства, который выступил с речью в Раде с начала войны.