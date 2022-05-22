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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину
В воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл с дипломатическим визитом в Украину. Он выступит в Верховной Раде Украины и станет первым главой государства, который произнесет речь в украинском парламенте с начала войны.
Об этом сообщила пресс-служба президента Польши.
На официальном сайте польского президента говорится, что он станет первым главой иностранного государства, который лично обратится к украинским депутатам с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
В сообщении отмечается, что Дуда уже прибыл в Киев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому изданию Polska Times рассказал, что 23 февраля 2022 года, когда он был в Киеве с визитом, Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов".
Напомним, что Польша будет лоббировать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.