Польша назвала главное условие, при котором она согласится стать гарантом безопасности для Украины

Польша потребовала, чтобы в мирном договоре между Украиной и Россией не было отказа Киева от своих территорий. В противном случае Варшава откажется выступать гарантом безопасности для Украины.

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Об этом заявил Якуб Кумох, внешнеполитический советник президента Польши Анджея Дуды.

Кумох сказал, что Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, которые будут гарантировать ее безопасность. Следовательно, президент Польши Анджей Дуда и польское правительство решили, что Варшава "не будет уклоняться от своей ответственности".

"В настоящее время мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами", – сообщил Кумох.

Чиновник добавил, что сейчас договор о гарантиях обсуждается в секретном режиме.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы", - сказал Кумох.

По его словам, Россия хотела бы, чтобы гарантии безопасности Украины были повторением Будапештского меморандума 1994 года, и Киев дополнительно признал утрату Крыма и Донбасса.

Он назвал эти требования "смешными" и "наглыми", учитывая, что Кремль в начале военной агрессии требовал также демилитаризации Украины, армия которой сейчас в боях разбила значительную часть российских сил.

Кумох подчеркнул, что Польша, а также США и Великобритания хотят, чтобы Россия была вытеснена из оккупированной части Украины.

По его словам, ни Украина, ни Польша и ряд других стран не хотят прекращения огня без отвода российских войск, поскольку это будет означать в перспективе очередную войну.

По его убеждению, Россию нужно преодолеть, и она должна осознать, что политика милитаризма и империализма проиграла.

“Как в Германию после Второй мировой войны пришло отрезвление и она стала важным элементом европейской политики, так и Россия, вследствие поражения в Украине, должна отказаться от перспективы завоеваний. Ей нужно очиститься, как в Германии”,- констатировал Кумох.

По мнению польского политика, то, что Путин сейчас делает в Украине, невозможно без поддержки в российском обществе. Поэтому весь цивилизованный мир требует от россиян немного большего, чем сидеть тихо.

Кумох выразил уверенность, что Украина победит в войне с Россией, а Польша будет одним из важнейших партнеров Киева и после войны будет помогать отстроить Украину.

Отметим, Будапештский меморандум не принес настоящей безопасности, поэтому Украина ищет альтернативу и надеется, что постоянные члены Совета безопасности ООН предоставят ей гарантии безопасности.

Гарантии безопасности Украины - один из ключевых пунктов переговоров России и Украины. В качестве гарантов украинской стороной рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция, а также Китай.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна готова предоставить Украине "надежные" гарантии безопасности, которые ранее требовал президент Владимир Зеленский

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила. что мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе, а станет приглашением к следующей войне.