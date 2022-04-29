Война должна закончится стратегическим поражением Путина, - Виктория Нуланд

Президент России Владимир Путин может в любой момент остановить войну, которую он развязал в Украине, и возобновить дипломатическое решение конфликта, но вместо этого он выбирает ежедневную гибель людей.

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Об этом в интервью российскому изданию "Медуза" заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Наша цель — добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом", - заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что на протяжении уже многих месяцев США вместе с союзниками по НАТО предлагали России разрешить конфликт дипломатическим путем.

"Мы представили российской стороне крайне подробное предложение на 10 страницах об удовлетворении того, что нам тогда казалось слегка параноидальным беспокойством Путина за свою безопасность. Например, США никогда не собирались размещать в Украине ракеты большой дальности — но мы готовы были обсуждать и это, и многое другое.Но вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров, Путин начал войну", - отметила Нуланд.

Она считает, что Путин может в любой момент возобновить дипломатическое решение этого конфликта — но вместо этого он выбирает ежедневную гибель многих российских юношей, массовое убийство украинцев и многочисленные случаи зверств со стороны российской армии, такие как в Буче и Мариуполе.

"Путин в этой войне уже потерял такое количество военной техники, не говоря уж о тысячах солдатских жизней, что для нас очевидно — бесконечно он так продолжать не может", - подчеркнула дипломат.

Она также не верит в то, что российский народ готов вечно терпеть лишения, выпавшие на их долю. Поэтому США продолжат помогать украинцам в расчете на то, что либо Путин, либо российский народ рано или поздно одумаются.

Виктория Нуланд подчеркнула, что США и союзники также не исключают варианта, что Россия может применить ядерное оружие.

"Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение. К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся", - отметила Нуланд.

Виктория Нуланд — один из самых высокопоставленных американских дипломатов. С 2013 года она занимает должность заместителя госсекретаря США, и в этом качестве неоднократно посещала Киев во время протестов на Майдане. Сейчас Нуланд играет ведущую роль в проведении внешней политики США в отношении Украины и России — например, в апреле 2022 года она совершила ряд визитов в страны-партнеры как НАТО, так и России, убеждая их поддержать Украину.