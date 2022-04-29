Війна має закінчитися стратегічною поразкою Путіна, - Вікторія Нуланд

Президент Росії Володимир Путін може будь-якої миті зупинити війну, яку він розв'язав в Україні, і відновити дипломатичне вирішення конфлікту, але натомість він обирає щоденну загибель людей.

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Про це в інтерв'ю російському "Медузу" заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Наша мета — домогтися, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна. Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому та його режиму надмірно дорого. І, звичайно, ми хочемо, щоб Україна не лише вижила, а й процвітала як демократична незалежна держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини як з Європою, так і з російським народом", - заявила Нуланд.

Вона наголосила, що протягом багатьох місяців США разом із союзниками по НАТО пропонували Росії вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

"Ми представили російській стороні вкрай докладну пропозицію на 10 сторінках про задоволення того, що нам тоді здавалося трохи параноїдальним занепокоєнням Путіна за свою безпеку. Наприклад, США ніколи не збиралися розміщувати в Україні ракети великої дальності — але ми готові були обговорювати і це, і багато чого. інше. Але замість того, щоб повернутися за стіл переговорів, Путін розпочав війну", - зазначила Нуланд.

Вона вважає, що Путін може будь-якої миті відновити дипломатичне вирішення цього конфлікту — але натомість він обирає щоденну загибель багатьох російських юнаків, масове вбивство українців та численні випадки звірств з боку російської армії, такі як у Бучі та Маріуполі.

"Путін у цій війні вже втратив таку кількість військової техніки, не кажучи вже про тисячі солдатських життів, що для нас очевидно - нескінченно він так продовжувати не може", - наголосила дипломат.

Вона також не вірить у те, що російський народ готовий вічно терпіти поневіряння, які випали на їхню частку. Тому США продовжать допомагати українцям у розрахунку на те, що або Путін, або російський народ рано чи пізно одумаються.

Вікторія Нуланд наголосила, що США та союзники також не виключають варіанта, що Росія може застосувати ядерну зброю.

"Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення. На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що погрози, що виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США і наші союзники готуються і до такого розвитку подій. Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оговтаються", - зазначила Нуланд.

Вікторія Нуланд — один із найвищих американських дипломатів. З 2013 року вона обіймає посаду заступника держсекретаря США і в цій якості неодноразово відвідувала Київ під час протестів на Майдані. Зараз Нуланд відіграє провідну роль у проведенні зовнішньої політики США щодо України та Росії — наприклад, у квітні 2022 року вона здійснила низку візитів до країн-партнерів як НАТО, так і Росії, переконуючи їх підтримати Україну.